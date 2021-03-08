Источник материала: Хартия'97

Названы привычки, от которых нужно срочно избавляться если повышен холестерин 1 8.03.2021, 12:40

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Это поможет колоссально улучшить здоровье.

Если вам 45 лет и больше, вам нужно как минимум раз в год проверять уровень холестерина в организме, пишет healthinfo.ua .

И, к сожалению, вероятность того, что баланс «полезного» и «вредного» холестерина будет нарушен в пользу последнего, довольно высока. Высокий холестерин коварен тем, что никак не проявляет себя – это «тихая» болезнь, узнать о которой можно либо сдав соответствующие анализы, либо в кабинете врача, попав туда с неприятными осложнениями.

На раннем этапе, когда уровень «плохого» холестерина повышен, но не критично, проще всего поправить положение, изменив диету и образ жизни. Рассказываем, от каких привычек лучше отказаться как можно скорее, чтобы улучшить свое здоровье и снизить уровень холестерина.

Есть много углеводов и не следить за сахаром в крови

Высокий уровень сахара в крови – это не только повышенный риск диабета, но и резко выросший холестерин. Поэтому важно не только следить за уровнем глюкозы в крови, но и по возможности контролировать употребление продуктов, содержащих добавленный сахар.

Есть недостаточно клетчатки

Помимо того, что клетчатка помогает нам поддерживать быстрый метаболизм и здоровье кишечника, она также помогает снизить уровень липидного холестерина низкой плотности, иначе говоря, ЛПНП или «плохого холестерина». Свежие овощи, бобовые, орехи, фрукты – все это продукты, богатые клетчаткой, которые стоит есть как можно чаще.

Есть быстро, на бегу

Лишний вес – один из факторов, повышающих уровень холестерина. Следите за порциями своей еды, старайтесь не переедать и пользуйтесь небольшими хитростями, которые позволят незаметно худеть. Например, ешьте медленно, тщательно пережевывайте пищу, пользуйтесь тарелками меньшего размера – все это поможет вам не переедать и при этом не чувствовать голода.

Курить

Ежедневное курение снижает уровень липопротеинов высокой плотности, желаемого типа холестерина и увеличивает общий риск развития ишемической болезни сердца. Даже одна сигарета в день критически повышает риск инсульта и заболеваний сердца. Так что лучшее, что вы можете прямо сейчас сделать для своего здоровья – этот бросить курить.

Мало спать

Недостаток сна влияет на риск развития инфаркта и инсульта примерно так же, как лишний вес и курение. Если вы регулярно недосыпаете, никакое здоровое питание вам не поможет. Врачи строги: не менее 6 часов в сутки, а лучше – 8 полноценного ночного отдыха нам жизненно необходимы. В том числе и для поддержания здорового уровня холестерина.

Много нервничать

Длительный стресс способен повысить уровень холестерина. Стресс влияет на способность приобретать и поддерживать здоровые привычки, разрушающие холестерин, а также может вызывать адреналино-триглицеридный ответ, который повышает количество плохого холестерина. Медитация, йога, физические нагрузки, рукоделие и просто регулярное общение с друзьями – все эти привычки помогают держать уровень стресса под контролем и улучшают наше здоровье.

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