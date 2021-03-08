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Минские партизаны желают белорускам скорейшего исполнения главного желания
Источник материала: Хартия'97
Минские партизаны желают белорускам скорейшего исполнения главного желания
Нас всех объединяет одна цель — свободная Беларусь!
- Минские партизаны поздравляют невероятных белорусских женщин с 8 Марта и желают скорейшего исполнения главного желания, пишет телеграм-канал
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Нас всех объединяет одна цель — свободная Беларусь!
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