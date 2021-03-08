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Аналитики назвали двух реальных претендентов на пост Лукашенко

08.03.2021 13:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Аналитики назвали двух реальных претендентов на пост Лукашенко
Фото: president.gov.by
Белорусские аналитики спрогнозировали, кто станет следующим президентом республики после Александра Лукашенко. Эксперты считают, что претендовать на высший государственный пост смогут лишь две политические фигуры.

Белорусские политологи в рамках телеграм-канала «Минская Семибоярщина» отмечают, что старт Минской весне уже дан – все стороны внутренней протестной ситуации начали готовить свои стратегии и тактики, чтобы с новой силой вступить в борьбу за решение поставленных задач. Эксперты отмечают, что в данной конфигурации фигура нового президента является ключевым и основополагающим звеном.


«Ставки уже сделаны. А мы внимательно следим за процессом в рубрике «Второй президент. Кто он?». Тихановская? Лукашенко? Бабарико? Румас? Латушко? Цепкало или Колесникова?», - задались вопросом в телеграм-канале.


При этом Лукашенко аналитики из Беларуси считают сбитым летчиком, у которого нет шансов на дальнейшие политические перспективы в президентском кресле. Нулевыми шансами на президенство обладают Цепкало, Тихановская и Латушко, хоть и пользуются огромной народной поддержкой. Никто не отменял действие международных неоспоримых аксиом – кандидат в президенты обязан непрерывно проживать на территории своего государства. Указанные представители белорусской оппозиции уже более 180 дней остаются за пределами республики, что не позволит им претендовать на высший государственный пост, считают эксперты.

«Мы пока точно не знаем дату выезда за границу Сергея Румаса. Однако у него осталось немного времени, чтобы вернуться на Родину. Из всего вышесказанного следует, что на данный момент лишь Бабарико и Колеснкова являются единственно возможными кандидатами в президенты. Конечно, при условии, что им быстренько не «нарисуют срок», - подвели итог белорусские ТГ-аналитики.
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При этом самого Лукашенко аналитики из Беларуси считают сбитым летчиком.
 
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