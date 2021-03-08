ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Военкомат Ленобласти предложил девушкам в честь 8 Марта сдать контакты бывших

08.03.2021 13:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Военкомат Ленобласти поздравил девушек с 8 марта, предложив отмечать бывших, чтобы их «встретили на призывных пунктах». Видеообращение опубликовали в официальном инстаграме администрации региона 7 марта. В нем к девушкам обращается начальник отдела по работе с гражданами Юрий Хромов, передает TJournal.

В комментариях к ролику пользователи действительно стали отмечать чужие профили, прося перевести того или иного человека «в Антарктиду» или выдать уже служащему человеку звание сержанта.

«Милые барышни, от имени военного комиссариата Ленинградской области позвольте вас поздравить с наступающим международным женским днем, 8 Марта. Пусть всегда вас окружают настоящие защитники — не только родины, но и вас самих. А теперь позвольте преподнести вам небольшой подарок… Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах. Настоящий мужчина должен иметь военный билет», — сказал в ролике Юрий Хромов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ведь «настоящий мужчина должен иметь призывной билет».
 
Новости дня
Новости разные
 
У якіх краінах сьвету ў парлямэнце найбольш жанчын? Адной карцінкай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by