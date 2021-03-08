Военкомат Ленобласти предложил девушкам в честь 8 Марта сдать контакты бывших

Источник материала: Tut.by

Военкомат Ленобласти поздравил девушек с 8 марта, предложив отмечать бывших, чтобы их «встретили на призывных пунктах». Видеообращение опубликовали в официальном инстаграме администрации региона 7 марта. В нем к девушкам обращается начальник отдела по работе с гражданами Юрий Хромов, передает TJournal.

В комментариях к ролику пользователи действительно стали отмечать чужие профили, прося перевести того или иного человека «в Антарктиду» или выдать уже служащему человеку звание сержанта.

«Милые барышни, от имени военного комиссариата Ленинградской области позвольте вас поздравить с наступающим международным женским днем, 8 Марта. Пусть всегда вас окружают настоящие защитники — не только родины, но и вас самих. А теперь позвольте преподнести вам небольшой подарок… Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах. Настоящий мужчина должен иметь военный билет», — сказал в ролике Юрий Хромов.