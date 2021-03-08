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«Беларуска и балаклаву с быка сорвет, и автозак на ходу остановит». Как в соцсетях отмечают 8 марта

08.03.2021 13:27 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня в Беларуси отмечают праздник 8 марта: женщины по всей стране красят губы в красный цвет в знак солидарности с Марией Колесникой, выходят в черном на главные улицы города, чтобы «напомнить о настоящем отношении людей, захвативших власть, к беларуским женщинам», и говорят друг другу слова поддержки. Кажется, именно таким представляла себе 8 марта Клара Цеткин, которая и придумала этот праздник. 

 
 
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Сегодня в Беларуси отмечают праздник 8 марта: женщины по всей стране красят губы в красный цвет в знак солидарности с Марией Колесникой, выходят в черном на главные...
 
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