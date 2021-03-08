«Беларуска и балаклаву с быка сорвет, и автозак на ходу остановит». Как в соцсетях отмечают 8 марта

Источник материала: KYKY

Сегодня в Беларуси отмечают праздник 8 марта: женщины по всей стране красят губы в красный цвет в знак солидарности с Марией Колесникой, выходят в черном на главные улицы города, чтобы «напомнить о настоящем отношении людей, захвативших власть, к беларуским женщинам», и говорят друг другу слова поддержки. Кажется, именно таким представляла себе 8 марта Клара Цеткин, которая и придумала этот праздник.





Беларуска и балаклаву с быка сорвет, и автозак на ходу остановит, и в одну калитку вынесет пристарелого диктатора на честных выборах.

С праздником дорогие дамы, самые вдохновляющие моменты последнего года за вами. — Gypsynkov (@gypsynkov) March 8, 2021

Happy International Women’s day to all of the heroes that fight for our freedom. Belarusian women are remarkable change makers that carry on showing with their own example how to have a voice. We are inspired by you, Belarusian women. #StandWithBelarus pic.twitter.com/QEnhqoiPGU — Franak Viačorka (@franakviacorka) March 8, 2021