«Беларуска и балаклаву с быка сорвет, и автозак на ходу остановит». Как в соцсетях отмечают 8 марта

Сегодня в Беларуси отмечают праздник 8 марта: женщины по всей стране красят губы в красный цвет в знак солидарности с Марией Колесникой, выходят в черном на главные улицы города, чтобы «напомнить о настоящем отношении людей, захвативших власть, к беларуским женщинам», и говорят друг другу слова поддержки. Кажется, именно таким представляла себе 8 марта Клара Цеткин, которая и придумала этот праздник.