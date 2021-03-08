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Десятки тысяч белорусов пашут на работе больше 50 часов

08.03.2021 13:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти обследовали рынок труда в Беларуси. Оказалось, что часть рабочего люда занята явно больше, чем остальные.




Каждый квартал чиновники организуют выборочное обследование населения по вопросам занятости. Для этого регулярно опрашивают несколько тысяч человек в возрасте от 15 до 74 лет. 

Такие подходы соответствуют методике, которую использует Международная организация труда (МОТ). Поэтому результаты обследований по Беларуси можно сравнивать с итогами в других странах. Этого нельзя делать со статистикой Минтруда и соцзащиты — методики белорусских чиновников и их зарубежных коллег кардинально разные. Выборка формируется максимально близко к реальной структуре населения по результатам переписи. Это позволяет свести размер ошибки измерений к минимуму, пишет сайт Banki24.by

По итогам 2020 года чиновники оценили всех занятых в Беларуси на 4,885 млн человек. Еще 206,2 тыс. человек вошли в категорию безработных по критериям МОТ. Таким образом, рабочая сила в стране составила 5,092 млн человек. 

По рабочим часам в неделю абсолютное большинство занятых в экономике в 2020 году вошло в категорию 31–40 часов. В абсолютном выражении получилось 3,897 млн человек, в относительном — 79,8%. 

В среднем за 2020 год белорусский работник был занят 34,9 часа. Уровень занятости отличался у мужчин и женщин. В первом случае чиновники насчитали 37,5 часа, во втором — 32,3 часа. Понять причину разницы между полами нетрудно: женщины берут «декретные» отпуска, а также чаще сидят на больничном с малолетними детьми. 

Уровень занятости был различен и в географическом разрезе, правда не так сильно, как в случае с полами. Городское население занималось работой 34,8 часа, а сельское — 35,6. 

Некоторые люди в Беларуси отчитались о более продолжительной рабочей неделе, нежели типичные 40 часов (5 раз по 8 часов в день). В эту категорию вошли 137,7 тыс. человек с рабочей неделей 41–50 часов и 47,3 тыс. — с рабочей неделей в 51 и более часов. 

По половому признаку среди трудоголиков оказалось гораздо больше мужчин — 87,3 и 33,2 тыс. против 50,5 и 14,1 тыс. среди женщин. В разрезе укрупненных видов деятельности среди людей с рабочей неделей 41–50 часов и 51+ час доминировали работники сферы услуг — 76,4 и 28,5 тыс. человек соответственно. При этом средняя рабочая неделя в сфере услуг составила 33,9 часа против 34,9 часа в среднем по стране. Это связано с распространением частичной занятости в данном секторе.
 
 
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Власти обследовали рынок труда в Беларуси. Оказалось, что часть рабочего люда занята явно больше, чем остальные.
 
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