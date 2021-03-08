Десятки тысяч белорусов пашут на работе больше 50 часов













Каждый квартал чиновники организуют выборочное обследование населения по вопросам занятости. Для этого регулярно опрашивают несколько тысяч человек в возрасте от 15 до 74 лет.





Banki24.by . Такие подходы соответствуют методике, которую использует Международная организация труда (МОТ). Поэтому результаты обследований по Беларуси можно сравнивать с итогами в других странах. Этого нельзя делать со статистикой Минтруда и соцзащиты — методики белорусских чиновников и их зарубежных коллег кардинально разные. Выборка формируется максимально близко к реальной структуре населения по результатам переписи. Это позволяет свести размер ошибки измерений к минимуму, пишет сайт





По итогам 2020 года чиновники оценили всех занятых в Беларуси на 4,885 млн человек. Еще 206,2 тыс. человек вошли в категорию безработных по критериям МОТ. Таким образом, рабочая сила в стране составила 5,092 млн человек.





По рабочим часам в неделю абсолютное большинство занятых в экономике в 2020 году вошло в категорию 31–40 часов. В абсолютном выражении получилось 3,897 млн человек, в относительном — 79,8%.





В среднем за 2020 год белорусский работник был занят 34,9 часа. Уровень занятости отличался у мужчин и женщин. В первом случае чиновники насчитали 37,5 часа, во втором — 32,3 часа. Понять причину разницы между полами нетрудно: женщины берут «декретные» отпуска, а также чаще сидят на больничном с малолетними детьми.





Уровень занятости был различен и в географическом разрезе, правда не так сильно, как в случае с полами. Городское население занималось работой 34,8 часа, а сельское — 35,6.





Некоторые люди в Беларуси отчитались о более продолжительной рабочей неделе, нежели типичные 40 часов (5 раз по 8 часов в день). В эту категорию вошли 137,7 тыс. человек с рабочей неделей 41–50 часов и 47,3 тыс. — с рабочей неделей в 51 и более часов.



