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Азаренко пропустит турнир в Дубае из-за травмы спины
Источник материала: Партизан
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с турнира в Дубае из-за травмы спины, об этом сообщает микроблог WTA Insider в Twitter.
"К сожалению, я не смогу сыграть в Дубае на этой неделе, поскольку это не лучшее решение для моего организма", - рассказала теннисистка.
В турнире, который стартовал накануне, Азаренко заменит итальянская спортсменка Мартина Тревизан.
По этой же причине ранее первая ракетка мира решила не выступать в матче за выход в финал турнира в Дохе, где она должна была побороться с испанкой Гарбинье Мугурусой.
К слову, еще в поединке против украинки Элины Свитолиной Азаренко испытывала проблемы со здоровьем. Белоруска дважды вызывала на корт врача: до начала встречи и во втором гейме. Однако несмотря на проблемы со здоровьем, Азаренко все же одержала победу.
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с турнира в Дубае из-за травмы спины, об этом сообщает микроблог WTA Insider в Twitter.
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