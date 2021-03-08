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Азаренко пропустит турнир в Дубае из-за травмы спины

08.03.2021 13:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с турнира в Дубае из-за травмы спины, об этом сообщает микроблог WTA Insider в Twitter.



"К сожалению, я не смогу сыграть в Дубае на этой неделе, поскольку это не лучшее решение для моего организма", - рассказала теннисистка.

В турнире, который стартовал накануне, Азаренко заменит итальянская спортсменка Мартина Тревизан.

По этой же причине ранее первая ракетка мира решила не выступать в матче за выход в финал турнира в Дохе, где она должна была побороться с испанкой Гарбинье Мугурусой.

К слову, еще в поединке против украинки Элины Свитолиной Азаренко испытывала проблемы со здоровьем. Белоруска дважды вызывала на корт врача: до начала встречи и во втором гейме. Однако несмотря на проблемы со здоровьем, Азаренко все же одержала победу.
 
 
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с турнира в Дубае из-за травмы спины, об этом сообщает микроблог WTA Insider в Twitter.
 
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