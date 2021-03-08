Азаренко пропустит турнир в Дубае из-за травмы спины









"К сожалению, я не смогу сыграть в Дубае на этой неделе, поскольку это не лучшее решение для моего организма", - рассказала теннисистка.





В турнире, который стартовал накануне, Азаренко заменит итальянская спортсменка Мартина Тревизан.





По этой же причине ранее первая ракетка мира решила не выступать в матче за выход в финал турнира в Дохе, где она должна была побороться с испанкой Гарбинье Мугурусой.





К слову, еще в поединке против украинки Элины Свитолиной Азаренко испытывала проблемы со здоровьем. Белоруска дважды вызывала на корт врача: до начала встречи и во втором гейме. Однако несмотря на проблемы со здоровьем, Азаренко все же одержала победу.



