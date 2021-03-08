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Amnesty International заявила, что в Беларуси преследуют женские организации

08.03.2021 13:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Amnesty International заявила, что в Беларуси прицельно преследуют женские организации.

 

Международная правозащитная организация подчеркивает, что меры, которые применяют власти против женщин-участниц протестов, их семей и организаций, ужесточаются. Она называет ряд фактов преследования.

"Мы призываем к солидарности с отважными женщинами Беларуси в их борьбе за свободу и права человека, — говорится в обращении Amnesty International. — В своей борьбе они бросают вызов патриархальным взглядам и репрессивному правительству, стремящемуся задушить права человека и задушить перемены и прогресс, к которым призывают белорусы".
 
 
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Amnesty International заявила, что в Беларуси прицельно преследуют женские организации.
 
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