ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Зима не сдается: 9 марта местами до минус 15 и гололедица

08.03.2021 13:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 мар – Sputnik. Кратковременный снег и до -15°С – таков прогноз погоды на 9 марта от Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается, что в ближайшие сутки в Беларуси будет переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица.

Ночью ожидается северо-западный умеренный ветер, днем - неустойчивый слабый.

Завтра похолодает: температура воздуха ночью опустится до 5-11 градусов ниже нуля, по северо-востоку местами до 12-15 градусов мороза.

Днем по республике прогнозируется от минус 4 до плюс 1 градуса.

Читайте также:

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синоптики предупреждают, что на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Объявлен желтый уровень опасности.
 
Новости дня
Новости разные
 
Синоптики объявили желтый уровень опасности на 9 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by