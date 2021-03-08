Зима не сдается: 9 марта местами до минус 15 и гололедица

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 мар – Sputnik. Кратковременный снег и до -15°С – таков прогноз погоды на 9 марта от Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается, что в ближайшие сутки в Беларуси будет переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица.

Ночью ожидается северо-западный умеренный ветер, днем - неустойчивый слабый.

Завтра похолодает: температура воздуха ночью опустится до 5-11 градусов ниже нуля, по северо-востоку местами до 12-15 градусов мороза.

Днем по республике прогнозируется от минус 4 до плюс 1 градуса.

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