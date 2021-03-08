Лукашенко входит в весну 2021 года «босым и голым»

Александр Лукашенко и его правящий режим входят в весенний политический сезон в исключительно напряженной обстановке. Первая и главная проблема для белорусских властей – надвигающееся «Весеннее наступление».
Волнения в среде правящей верхушки режима понятны. В ближайшие несколько недель белорусские власти будут проходить своеобразный тест на выживаемость. Сразу скажем, что результат теста предугадать невозможно, так как судьба А. Лукашенко и его режима будет находиться в руках белорусского народа, а если точнее, она будет решаться жителями спальных районов Минска. Подготовились ли власти Беларуси к очередному раунду борьбы с собственным народом? Готова ли оппозиция руководить «Весенним наступлением»? Выйдет ли народ на уличные акции? От ответа на эти вопросы зависит судьба А. Лукашенко.
«Зимняя работа над ошибками»[/h2 Сейчас, в преддверии очень сложного и возможно рокового для правящего режима политического сезона в можно прийти к выводу, что белорусский руководитель, дотянув в конце ноября прошлого года до гололеда, холодов и снегопадов, все-таки совершил роковую ошибку: А. Лукашенко решил остаться по посту президента. Сочинский процесс в принципе обещал первому белорусскому президенту спокойную пенсию где-то на российских просторах, но А. Лукашенко не может физически существовать без статуса главы государства.
А. Лукашенко решил остаться, что привело его в колею насилия, имитации диалога и конституционной реформы и стимулирования раскола белорусского общества сбором своих союзников-дольщиков в рамках Всебелорусского собрания.
22 февраля в Сочи был подведен итог «зимней работы над ошибками». Оценка оказалась неудовлетворительной. Москву не убедили закончившиеся осенью протесты, аресты тысяч активистов, попытка легализации путем проведения ВНС. Понятно, что А. Лукашенко не может реформировать свой политический режим. Финансовой поддержки А. Лукашенко не получил.
[h2]Стратегия властей
Сейчас за спиной А. Лукашенко России нет. Естественно, как мы уже отметили выше, А. Лукашенко будет всеми силами маскировать то, что Москва его фактически поставила на «счетчик». Белорусский руководитель входит в весну 2021 года «босым и голым».
В создавшихся условиях власти мобилизуют все что могут. В экономике сделаны попытки остановить рост цен, что, конечно, является безумием в стране, которая столь зависима от импорта. Попутно введена форменная «продразвёрстка» в промышленности, когда по умолчанию опустошаются счета более-менее эффективных предприятий для того, чтобы, в свою очередь, не оставить без заработной платы работников заводов-банкротов. Предпринимаются и другие меры по выжиманию валюты буквально из воздуха…
Кроме того, к Беларуси подкрался коммунальный кризис. Нельзя же вечно жить за счет советских водопровода и теплосетей. С июня прошлого года даже районы белорусской столицы остается то без воды, то без отопления, то без света.
Нечто подобное было в России в начале «нулевых годов», но Москва направила на реконструкцию ЖКХ огромные деньги, подкрепив их реформами. В Беларуси это невозможно по политическим причинам. Кроме того, денег нет и ждать их при А. Лукашенко бессмысленно.
На белорусском политическом поле по инерции продолжаются процессы, призванные оседлать протестный электорат. Шевелятся «зародыши» псевдопартий на фоне буквально истеричной пропаганды электронных СМИ.
Основные тезисы белорусской пропаганды – «единая страна», «одумались» и т.д. в стиле «Ein Volk, ein Reich, ein Führer», демонстрируют, что власти понимают глубину раскола в белорусском обществе и их беспокоит то, что оппоненты режима (сейчас объявляется, что их не более 10%) не смирились с применением к ним силы. Правление А. Лукашенко в формате хунты отвергается. Примирения не будет…
Пропаганда убеждала скорее сторонников Лукашенко, чем его противников. Более того, пропаганда повышала градус ненависти к властям и силовикам. Провал белорусского пропагандистско-агитационного монстра носит более глубинный характер, чем смена ведущих и «экспертов». Причина в том, что как правило авторитарные режимы имеют проблемы с формированием более-менее внятной идеологии, доказывающей невозможность смены одно и того же лидера на посту главы государства. В лучшем случае можно обойтись пресловутым «культом личности» и его зачатки в Беларуси всегда ощущались, но эпоху уже другая и корифей А. Лукашенко зачастую выглядит хуже школьника…
Учитывая, что в современной Беларуси у власти в реальности находится хунта силовиков, то всю зиму силовики были с одной стороны заняты яростной борьбой с белорусским Сопротивлением (аресты подпольных активистов), а с другой стороны меняли погоны, получали ордена, медали и премии, распределяли «доходные места» и прочие «крыши». Со стороны это было похоже на карательную экспедицию против собственного народа в стиле ВКЛ и формирование новой шляхты.
Итак, белорусские власти в преддверии «Весеннего отступления» отбросили все имитация в виде «общенационального диалога» или «ВНС, как вершина мировой демократии» и сейчас готовятся к ожесточенной схватке за власть и свое физическое выживание. Выбора у властей не осталось. Невиданный в истории независимой Беларуси раскол в обществе ничего хорошего им не обещает.
Тактика властей
Сейчас силовики, которые, по сути, и являются белорусской властью, с одной стороны проводят жесткую зачистку минского подполья, буквально выгрызая активистов и администраторов чатов из квартир и домов, а с другой стороны силовики ждут выход оппозиции 25 марта. Более того, в конце марта МВД и КГБ будут буквально выманивать минский актив на улицу, так как перед ними стоит задача задушить протесты на первой же акции. Тут есть свой смысл.
Дело в том, если 25 марта акция противников режима все-таки состоится, то для властей это будет удар, но который они в силах отразить. Пока в силах…
На разгон акции будут брошены максимальные силы, включая армию. Понятно, что церемонится не будут, так как если допустить дальнейшие уличные акции, если начнется эскалация, то на уличные протесты будет вынуждена отреагировать уже Москва.
Напомним, что Москве совсем ни к чему очередные санкции за соучредителя Союзного государства А. Лукашенко. Вот тогда А. Лукашенко потеряет последние «крохи» поддержки Кремля и у белорусского руководителя останется только киргизский вариант.
Так что перед силовиками стоит задача не допустить запуска именно СЕРИИ массовых выступлений. Причем этой весной и лето МВД и КГБ будет отстаивать не А. Лукашенко, который упустил зимний период, а самих себя и свои семьи. Иллюзий нет, Минск буквально осатанел за долгую и голодную зиму.
Задание на весну 2021 года
Итак, к весне 2021 года А. Лукашенко и его режим оказались блокированы. С одной стороны сотни тысяч собственных граждан, готовых к яростной схватке с режимом, а с другой стороны - Москва.
Конечно, А. Лукашенко может в чем-то положиться на белорусскую оппозицию, которая, как и во все предыдущие годы постарается перевести «стрелки» на Москву, что понятно: после саммита в Сочи (22.02.21) стало окончательно ясно, что Москва выталкивает А. Лукашенко с белорусского политического поля. Россия, исходя из собственных целей, пока делает это в одиночку в формате неспешного «тупого лобзика», но впереди политическая «весна».
Но, с другой стороны, мы не можем гарантировать, что уличные акции весной 2021 года будут массовыми. Дело в том, что несмотря на ненависть к властям, усилиями белорусских властей и оппозиции белорусский протестный потенциал осенью 2020 г. оказался расколот. Именно на этот раскол и рассчитывают белорусские власти, считая, что если им в апреле-мае текущего года удастся отбить народный натиск, то они продержатся до 2025 года, а А. Лукашенко «пересидит» В. Путина. Если народ не выйдет…
Но если власти получат «Белорусскую весну – 2021», то чтобы этого добиться очередной «победы» над собственным народом, А. Лукашенко придется по жестокости превзойти военную хунту из Мьянмы. Тогда только гражданская война будет главным заданием А. Лукашенко на весну 2021 года.
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