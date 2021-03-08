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«Рынок облигаций с прошлой недели находится на пороховой бочке», - констатирует стратег ING Падраик Гарви. Но Пауэлл фактически проигнорировал происходящее.

«Логично предположить, это интуитивно понятно, что ставки доходности казначейских бондов должны вернуться к 1,5% или 2%, но скорость, с которой они приближаются к этому уровню, заставляет нас опасаться за остальные рынки», - отмечает Мона Махаджан, инвестстратег Allianz Global Investors LLC. - Мы предполагали, что доходности будут расти, но более плавно, тогда рынок успел бы лучше это переварить».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Рынок находится на пороховой бочке»: ФРС дала доллару разрешение на взлет Индекс доллара, отслеживающий курс к 6 ключевым валютам, обновил максимум с середины декабря.