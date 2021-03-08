В Литве не зафиксировали изменений радиационного фона после появления слухов об инциденте на БелАЭС

Центр радиационной защиты Литвы (RSC) не зафиксировал изменений радиационного фона после появления информации о якобы произошедшем на Белорусской АЭС инциденте, сообщается на сайте RSC.

«В белорусских медиа появилась информация о возможном инциденте на БелАЭС, — говорится в сообщении. — Сообщают, что инцидент мог быть связан с отказом системы охлаждения реактора. Государственная инспекция по безопасности ядерной энергетики Литвы (VATESI) обратилась в компетентные белорусские органы с просьбой предоставить информацию о ситуации с безопасностью на БелАЭС. Официальной информации от них в настоящее время не поступало».

«Никаких изменений радиационного фона в Литве не зафиксировано. Результаты системы раннего предупреждения и информации (RADIS) постоянно отслеживаются, чтобы население было немедленно проинформировано о любой неминуемой опасности, связанной с выбросом радиоактивных материалов в окружающую среду», — подчеркнули в RSC.

В центре отметили, что данные системы RADIS отслеживаются специалистами RSC круглосуточно. Кроме того, следить за изменениями радиационного фона можно самостоятельно на интернет-странице системы.

Поздно вечером 6 марта телеграм-канал «Ник и Майк» со ссылкой на поступившую в чат-бот информацию сообщил, что на БелАЭС якобы «на днях произошло очередное ЧП» в виде сбоя системы охлаждения реактора. «Ситуацию пытались исправить вручную — от аварии спасла сработавшая защита. Но АЭС встала и сейчас находится на ремонте. С системой охлаждения проблемы постоянные. Она, как и система вентиляции, была смонтирована с изъянами, которые сейчас постоянно вылезают», — говорилось в сообщении, которое, как указали авторы телеграм-канала, требует верификации.

7 марта пресс-служба Министерства энергетики Беларуси сообщила, что эта информация не соответствует действительности. «Система функционирует в штатном режиме. На первом энергоблоке продолжаются регламентные работы и испытания в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации. Радиационный фон в районе станции в норме», — отметили в энергетическом ведомстве.

8 марта в 2.14 первый блок БелАЭС вновь включили в сеть, и сейчас идет повышение уровня мощности реакторной установки. Блок был планово отключен 20 февраля для проведения «регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации».

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область), недалеко от границы с Литвой, преимущественно за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200 (первый блок готов на 99%, второй — на 78%). Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает компания «АСЭ», входящая в структуру госкорпорации «Росатом».

Выработка электроэнергии на первом блоке БелАЭС началась 3 ноября минувшего года. 13 января 2021 года блок вывели на 100-процентную мощность. Сейчас продолжается период его опытно-промышленной эксплуатации. Первый блок планируется ввести в коммерческую эксплуатацию весной 2021 года, второй — в первой половине 2022 года.

11 февраля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Еврокомиссию «плотно сотрудничать с белорусскими властями в целях приостановки процесса коммерческой эксплуатации до полного выполнения всех рекомендаций по итогам стресс-тестов, а также должного информирования белорусского общества и соседних стран о принятых мерах». На следующий день Министерство энергетики Беларуси выступило с заявлением, в котором отметило, что резолюция Европарламента носит «сугубо политизированный характер».

4 марта Европейская группа регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) утвердила предварительный отчет в рамках партнерского обзора выполнения Беларусью национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС. В предварительном отчете, подготовленном после посещения станции 9—10 февраля экспертами ENSREG, делается вывод, что был достигнут прогресс в выполнении рекомендаций, касающихся семи приоритетных вопросов.

Полная оценка выполнения всех рекомендаций будет сделана на втором этапе экспертного обзора, который запланирован позже в этом году. Итоговый отчет ENSREG будет составлен по окончании второго этапа экспертного обзора.