Источник материала: Хартия'97

Что станет с белорусским бизнесом, если увеличат налоги 8.03.2021, 14:18

Фото: bymedia

Предприниматели о предложениях по увеличению налогов и отчислений в ФСЗН.

Утекшее в сеть письмо от Комитета госконтроля к Министерству финансов о повышении налогов и взносов в ФСЗН наделало много шума. Больше всего письмо затронуло индивидуальных предпринимателей. Пока Минфин рассматривает предложения КГК, журналисты узнали мнение ИП на этот счет. Как оценивают предприниматели это письмо, «Онлайнер» поговорил с партнером Совета по развитию предпринимательства при Лукашенко Жанной Роговой.

Главные мысли

Во время пандемии многие белорусские предприниматели потерпели колоссальные убытки. Многие приостановили бизнес, остальные пытаются выжить.

Что касается единого налога (напомним, КГК предлагает перевести «единщиков» на «упрощенку») — подобное решение, по мнению Жанны Роговой, преждевременно.





— На едином налоге работают и физические лица, то есть самозанятые, — объясняет она. — Вот у этой категории «единщиков» куча преференций. И здесь правительству нужно задуматься. Ведь они не обязаны платить ФСЗН, к примеру. Поэтому нужно четко определить категорию «самозанятые». А индивидуальные предприниматели еще в прошлом году воспользовались возможностью для перехода на УСН, и многие выбрали для себя упрощенную систему. Те «единщики», которые остались, никакого ущерба государству не наносят.

Что касается повышения налога по УСН до 16%, то Жанна Рогова считает, что это очень резкий подъем. Для сравнения, сейчас по УСН предприниматели платят или 3% и НДС, или 5% от общей выручки.

— Если такое решение будет принято, то большое количество ИП просто уйдет в тень, — говорит она и приводит в пример свой бизнес, который работает по упрощенной системе налогообложения. — Если я буду платить 16%, то я буду нерентабельна, мне придется просто закрываться. То есть риски закрытия для ИП высоки. Мы, предприниматели, об этом сказали уже.





Еще одно предложение КГК — это 13% комиссии за снятие сумм свыше 3000 рублей, или трех средних зарплат по стране. По мнению Жанны Роговой, ставить этот вопрос преждевременно.

— Мое личное мнение — это очередное увеличение налоговой базы ИП, — считает эксперт. — Сначала нужно разобраться, почему так работает бизнес. Почему он разоряется, почему не может «вылезти из коротких штанишек»? Может, потому что много других неоправданных затрат. Это: аренда, коммунальные, возмещение всех затрат арендодателям по постановлению 433, а также покупка терминала (800 рублей), процент банков, обслуживание кассового оборудования и так далее. И вдобавок эти 13% лягут на индивидуальных предпринимателей. Я считаю, что бизнесу сначала нужно предложить альтернативу наличным.

По словам Жанны Роговой, введение 13% с сумм свыше 3000 рублей повлечет за собой то, что предприниматели будут просто скрывать валовую выручку, а значит будут снижаться налоговые платежи. Более того, опять же, это повлечет за собой массовое закрытие ИП.

— Данная мера ставит в неравные условия разные субъекты бизнеса в областных, районных городах и сельской местности, — отмечает Жанна Рогова. — Вот к примеру, есть городской поселок Паричи в Светлогорском районе. Там выручка у предпринимателя гораздо меньше 3000 рублей в месяц. А Минск? Там в день иногда может быть такая сумма. И что же делать этому предпринимателю? Правительство должно смотреть как-то шире на эти вещи. Ведь предприниматель заработал эти деньги, это его деньги. Банк уже заработал на том, что деньги предпринимателя у него на расчетных счетах. Так почему ипэшник тот же должен платить комиссию за снятие своих же денег? Запрещенное нам никогда не было во благо.





Что касается отчислений в ФСЗН, то увеличение суммы обязательных страховых взносов будет очень болезненным для ИП, считает Жанна Рогова. Причем, по ее словам, повышение будет болезненным не только для ИП, но и для всех белорусских предприятий. Так как отчисления в ФСЗН — это большая часть затрат. Напомним, работодатель платит 34% от зарплаты работника в ФСЗН.

— Предприниматели просто не справятся с подобной нагрузкой. Увеличение суммы отчислений в ФСЗН сразу же повлечет за собой увольнение наемных работников, — объясняет Жанна. — Нужно давно сделать перераспределение страховых отчислений между нанимателем и работником. Тогда многие вопросы просто сами по себе исчезнут.

— Письмо КГК вызвало бурю негативных эмоций в предпринимательской среде, — отмечает Жанна Рогова. — Все уже давно знают, что подобные письма сначала проходят детальный анализ и оценку регулирующего воздействия. Люди уже привыкли к этому. Сейчас идет бурное обсуждение этих предложений. 24 февраля мы встречались с председателем Совета по развитию предпринимательства Дмитрием Крутым. Мы детально обсудили предложения от КГК и выдвинули свои обоснования и предварительные предложения.





По поводу ставок самих налогов Жанна Рогова отмечает: в последние два года вопросов по размерам ставок единого налога или УСН не было.

— Работать при нынешних ставках можно. Основные вопросы — это сопутствующие затраты и ФСЗН, — отмечает спикер. — Также мы говорим и о 13% подоходного налога. Конечно, лучше было бы, чтобы были 9% или 7%. Предприниматель должен стать на ноги для того, чтобы у него были отчисления. Предприниматели не могут толком ни кредитов взять, ничего, они делают свой бизнес на свои деньги и льгот не получают.

— Возможно, правильнее было бы посмотреть микропредприятия и упростить им систему налогообложения, — считает эксперт. — Потому что у нас идет перевес в сторону самозанятых и ремесленников. Да, должны быть самозанятые, вопросов нет. Но это человек, который пришел и вбил гвоздь, поменял смеситель, или швея, которая даже пошила индивидуально костюм. А у нас в самозанятые поставили производство белья. Но ведь это производство. Или парикмахер. Но как можно парикмахера сделать ИП и тут же отпустить в самозанятые? Должно быть какое-то разграничение, и пересекаться эти виды деятельности не должны.





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