Источник материала: Хартия'97

Минск, Могилев, Брест патриотично поздравляют белорусок с 8 марта 8.03.2021, 14:07

Один за всех и все за одного!

Сегодня - 212 день белорусской революции. Каждый день жители разных городов и поселков выходят на акции против узурпатора.

- Ангарская, Михалово, Могилев и Брест поздравляют белорусок с 8 марта, пишет телеграм-канал «Баста» .

















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