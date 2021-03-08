|
Минск, Могилев, Брест патриотично поздравляют белорусок с 8 марта
Источник материала: Хартия'97
Минск, Могилев, Брест патриотично поздравляют белорусок с 8 марта
Один за всех и все за одного!
Сегодня - 212 день белорусской революции. Каждый день жители разных городов и поселков выходят на акции против узурпатора.
- Ангарская, Михалово, Могилев и Брест поздравляют белорусок с 8 марта, пишет телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один за всех и все за одного!
|
Свежие газеты
Архив (Разное)