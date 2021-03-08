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Минск, Могилев, Брест патриотично поздравляют белорусок с 8 марта

08.03.2021 14:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Минск, Могилев, Брест патриотично поздравляют белорусок с 8 марта

  • 8.03.2021, 14:07
Минск, Могилев, Брест патриотично поздравляют белорусок с 8 марта

Один за всех и все за одного!

Сегодня - 212 день белорусской революции. Каждый день жители разных городов и поселков выходят на акции против узурпатора.

- Ангарская, Михалово, Могилев и Брест поздравляют белорусок с 8 марта, пишет телеграм-канал «Баста».





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Теги: Брест, Минск
 
 
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