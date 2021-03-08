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Медики рассказали, как оздоровить сердце

08.03.2021 14:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Медики рассказали, как оздоровить сердце

  • 8.03.2021, 14:00
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Медики рассказали, как оздоровить сердце

Самый простой и эффективный способ — внесение изменений в повседневный рацион.

Кардиолог Нана Погосова озвучила lenta.ua рекомендации, за счет которых можно оздоровить свое сердце. Даже в пандемию сердечно-сосудистые недуги остаются ключевой причиной смерти в мире.

Самый простой и эффективный способ — внесение изменений в повседневный рацион. Эксперт рекомендует включить туда рыбу, желательно иметь хотя бы 2 или 3 порции в течение недели, а выбирать лучше жирные виды.

Врач советует обзавестись привычкой ежедневно съедать хотя бы 500 граммов овощей и фруктов, а еще для сердечно-сосудистой системы важны бобовые. В них содержатся внушительные объемы клетчатки, витаминов и растительных белков. Если употреблять продукт на регулярной основе, можно добиться снижения уровня «плохого» холестерина и глюкозы в крови.

Сложные углеводы обеспечивают более продолжительное ощущение сытости и способствуют нормальной работе кишечника. Найти их можно в крупах, кукурузе, фруктах и хлебе. Погосова советует отказаться от еды за 2-3 часа до сна, поскольку большое количество калорий на ужин повышает риск ожирения.

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Самый простой и эффективный способ — внесение изменений в повседневный рацион.
 
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