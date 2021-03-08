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«Равнодушие убивает не хуже пули»
Источник материала: Хартия'97
«Равнодушие убивает не хуже пули»
«Белшина» готовится ко Дню Воли.
«Равнодушие убивает не хуже пули!» Такие листовки можно увидеть на информационных стендах в цехах флагмана белорусского шиностроения ОАО «Белшина», пишет телеграм-канал
Правильные идеологи работают в администрации завода.
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«Белшина» готовится ко Дню Воли.
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