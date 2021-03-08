Меган Маркл впервые рассказала о жизни во дворце и мыслях о суициде. Это интервью назвали «сокрушительным» для Короны

Источник материала: KYKY

На канале CBS вышло интервью Меган Маркл и Принца Гарри с Опрой Уинфри – это первое появление супругов на телевидении после того, как в начале 2020-го они отказались от жизни в королевском дворце и переехали сначала в Канаду, а потом в США. Мы выбрали главные моменты из этого интервью.

О тайной свадьбе

Меган: «Я относилась к тому, что войду в британскую королевскую семью, наивно, потому что росла, особо ничего о ней не зная. Мы с Гарри тайно поженились за три дня до официальной церемонии. Никто не знал об этом. Мы позвали архиепископа и сказали: «Понимаете, это спектакль для всего мира. Но мы хотим отпраздновать наш союз между собою». И так мы обменялись клятвами. Были лишь мы и архиепископ.

Слухи о том, что я довела Кейт Миддлтон до слез из-за платья подружки невесты, неправда. На самом деле все было наоборот: плакала я. Кейт извинилась, она хороший человек. В королевской семье знали, как все было на самом деле, но не заступились за меня».

О жизни во дворце

Меган: «Не существует никаких курсов о том, как быть членом королевской семьи: я училась сама, гуглила британский гимн по ночам. Перед первой встречей с королевой Гарри спросил меня, умею ли я делать реверанс. Я думала, что члены семьи не должны его делать. Я быстро потренировалась перед Гарри, и реверанс перед королевой получился слишком глубоким.

Королева всегда относилась ко мне хорошо, но в королевской семье меня не защищали. Я чувствовала себя одиноко. У меня забрали ключи, водительские права и паспорт. Меня просили реже появляться на публике, из-за того, какую реакцию я вызываю у прессы».

Как Меган стала объектом расистских нападок

Пара призналась, что с самого начала таблоиды часто отпускали в адрес Меган расистские комментарии. Вопрос расы также повлиял на их отношения с семьей.

Меган: «Когда я была беременна нашим сыном Арчи, я узнала, что ему не дадут королевский титул и охрану. В королевской семье задавались вопросом о том, насколько темным будет его цвет кожи».

О решении покинуть королевскую семью

Меган: «Переломный момент наступил, когда я поняла, что не хочу больше жить. <...>



Я просто не видела выхода. Я просыпалась ночью, сидела и не понимала, что делать. Осознавала, что все это происходит, просто потому что я живу и дышу. Мне было стыдно говорить об этом с кем-то, даже с Гарри, ведь он и так пережил огромную утрату. Но я знала: если не заговорю, то могу действительно что-то с собой сделать. Мне просто не хотелось жить. Эта мысль была четкой и реальной, она меня не покидала и очень пугала. <...>



Я рассказала об этом Гарри, мы попросили королевскую семью о помощи, но не получили ее. Я рада, что мы пережили это и счастливы».

Гарри: «Когда я видел, что происходит с Меган, я вспоминал свою мать принцессу Диану и понимал, что история повторяется – только в худшем виде: из-за расового аспекта, из-за появления соцсетей. Когда у Меган появились мысли о суициде, я был в ужасе. Я пытался найти помощь внутри королевской семьи, но не смог. У моих родственников было несколько возможностей публично вступиться за Меган, но они этого не сделали».

Гарри добавил, что отец не поддержал его решение сложить королевские обязанности, хотя прошел через похожую историю сам, с принцессой Дианой. «Я чувствую, что меня подвели», — сказал Гарри.

О реакции королевской семьи на решение Меган и Гарри покинуть дворец

Гарри: «Наше с Меган решение отказаться от королевских полномочий не было неожиданным для семьи: перед тем, как официально объявить об этом, я трижды говорил с королевой и дважды со своим отцом принцем Чарльзом. В итоге он перестал отвечать на мои звонки, потому что в какой-то момент я взял ситуацию в свои руки. Я должен был сделать это ради жены и сына.

После отказа от полномочий нас лишили охраны и финансирования. Мы жили на те средства, которые достались мне от матери. Мы заключили контракты со Spotify и Netflix, чтобы зарабатывать».



Когда Уинфри задала вопрос о том, жалеют ли супруги о чем-нибудь, Меган сказала: «О том, что поверила, когда мне пообещали, что будут защищать».

К концу интервью Меган поблагодарила Гарри за то, что он спас их семью и вызволил их из токсичной и опасной среды. «Ты определенно принял решение, которое спасло мою жизнь».



А еще супруги назвали Опре пол своего будущего ребенка: они ждут девочку. «Когда у тебя есть ребенок – один или два – это замечательно, но когда у вас мальчик, а потом девочка – о чем еще можно мечтать? Наша семья – мы вчетвером и две собаки», – сказал Гарри.

Реакция на интервью Меган и Гарри

Корреспондент BBC Джонни Даймонд, который пишет о королевской семье, назвал интервью Гарри и Меган «сокрушительным для королевской семьи».

Британское движение Republic, которое выступает за упразднение монархии, заявило о самом серьезном кризисе для британской королевской семьи с 1930-х годов, когда король Эдуард VIII отказался от престола ради женитьбы на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон.

А вот представители королевской семьи пока молчат.