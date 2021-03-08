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В центре Минска сегодня встречались женщины в черном с белыми цветами

08.03.2021 14:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эти люди стояли в тех точках города, где происходило насилие над людьми, которые требовали прекращения фальсификаций и восстановления законности в стране.

В центре Минска сегодня встречались женщины в черном с белыми цветами

«Сегодня мы в черном, чтобы напомнить, — пишут инициаторы акции, - об унижении и подавлении наших голосов. Но так будет не всегда!»


В центре Минска сегодня встречались женщины в черном с белыми цветами


В центре Минска сегодня встречались женщины в черном с белыми цветами


В центре Минска сегодня встречались женщины в черном с белыми цветами


В центре Минска сегодня встречались женщины в черном с белыми цветами
 
 
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«Сегодня мы в черном, чтобы напомнить», — пишут инициаторы акции.
 
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