Пособие на погребение сократилось больше чем на 180 рублей. С чем связано падение выплат

Источник материала: Tut.by

С 1 марта сократилось пособие на погребение, теперь выплаты составляют 1290 рублей. Эта сумма на 184,6 рубля меньше, чем месяцем ранее. Информацию об этом размещают на сайтах райисполкомов. Сокращение размера пособия связано с падением средней зарплаты по стране.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Размер пособия на погребение зависит от средней зарплаты по стране. Оно равняется зарплате за позапрошлый месяц (то есть двумя месяцами ранее относительно месяца смерти).

В январе средняя зарплата снизилась на 184,6 рубля и составил 1290 рублей. На столько же упало и пособие на погребение в марте. Новый размер выплат будет действовать до этого месяца. Для сравнения: в феврале пособие на погребение было 1474,6 рубля, а в январе — 1300,5 рубля.

Пособие на погребение назначают, если за ним обратились не позже шести месяцев со дня смерти.

При этом в случае смерти инвалида ВОВ, лица, получавшего пенсию за особые заслуги перед республикой, пособие на погребение выплачивается в размере двухмесячной суммы назначенной ему пенсии, но не менее средней заработной платы работников в республике за позапрошлый месяц относительно месяца наступления смерти, уточняют в ФСЗН.

К примеру, в Минске за 2020 год из бюджета ФСЗН было выплачено 20238 пособий на погребение, сообщили ранее в городском управлении фонда. Для сравнения: в связи с рождением ребенка выплатили за прошлый год 21809 пособий.

На какие еще выплаты влияет размер средней зарплаты

К средней зарплате привязаны также такие выплаты, как пособия на детей до 3 лет, размер которого сейчас пересматривают дважды в год — 1 февраля и 1 августа.

Рост этих выплат зависит от того, как изменилась средняя зарплата по стране за предшествующий квартал. Если средняя получка падает или не изменяется, то размер пособия остается на прежнем уровне, а если растет, то следом поднимают и пособия. То есть падения размера этих выплат, как в случае с пособием на погребение, не предусмотрено.