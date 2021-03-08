|
Миллиардер Оливье Дассо разбился во Франции
Источник материала: Навiны
Недалеко от города Довиль при крушении вертолета погиб 69-летний миллиардер и политик Оливье Дассо, а также его пилот.
Жандармерия воздушного транспорта начала расследование по факту непредумышленного убийства.
Дассо
Погибший был и политиком-консерватором. Он четырежды избирался депутатом Национального собрания Франции (нижняя палата парламента).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недалеко от города Довиль при крушении вертолета погиб 69-летний миллиардер и политик Оливье Дассо, а также его пилот.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)