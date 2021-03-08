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Миллиардер Оливье Дассо разбился во Франции

08.03.2021 14:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Недалеко от города Довиль при крушении вертолета погиб 69-летний миллиардер и политик Оливье Дассо, а также его пилот.

Миллиардер Оливье Дассо разбился во Франции

Жандармерия воздушного транспорта начала расследование по факту непредумышленного убийства.

Дассо входил в 400 самых богатых людей мира по версии «Форбс». Семейная корпорация Dassault Aviation производит бизнес-джеты, военные самолеты, занимается разработкой космических спутников, обслуживанием воздушных судов. Группа также  контролирует газету «Фигаро».

Погибший был и политиком-консерватором. Он четырежды избирался депутатом Национального собрания Франции (нижняя палата парламента).

 
 
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Недалеко от города Довиль при крушении вертолета погиб 69-летний миллиардер и политик Оливье Дассо, а также его пилот.
 
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