Миллиардер Оливье Дассо разбился во Франции

Недалеко от города Довиль при крушении вертолета погиб 69-летний миллиардер и политик Оливье Дассо, а также его пилот.





Жандармерия воздушного транспорта начала расследование по факту непредумышленного убийства.

Дассо входил в 400 самых богатых людей мира по версии «Форбс». Семейная корпорация Dassault Aviation производит бизнес-джеты, военные самолеты, занимается разработкой космических спутников, обслуживанием воздушных судов. Группа также контролирует газету «Фигаро».

Погибший был и политиком-консерватором. Он четырежды избирался депутатом Национального собрания Франции (нижняя палата парламента).