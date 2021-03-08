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Айплатов: «Вы мои герои, мое вдохновение, мое открытие, мое удивление»
08.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Белорусский дизайнер – женщинам. Плюс разыскивает одну из них.
– 8 марта, 2021 года, хочу поздравить женщин изменившегося мира, –
Девушка, закрывшая своим телом парня от дубинок, НАЙДИСЬ! Хочу подарить тебе мишку- боксерскую перчатку. Ты – герой!
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Белорусский дизайнер – женщинам. Плюс разыскивает одну из них.
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