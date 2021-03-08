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8 марта в Беларуси проходят уличные акции

08.03.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

8 марта белорусы вспомнили, что этот праздник задумывался как день борьбы женщин за свои права.

8 марта в Беларуси проходят уличные акции
В электричке "Минск — Молодечно" девушки в бело-красной одежде читали книги белорусских авторов / @bnkbel

8 марта в Международный женский день в Беларуси проходят уличные акции. Они разнообразны — это и пикеты, и цепи солидарности, и чтение книг в электричке, и прогулка женщин в черном с черными крестами на защитных масках. 

Кто-то записывает видеообращения-поздравления, кто-то вывешивает плакаты такого же содержания.

Как известно, на сегодняшний день в нашей стране политзаключёнными признаны 38 женщин.
 
Теги: Минск
 
 
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8 марта белорусы вспомнили, что этот праздник задумывался как день борьбы женщин за свои права.
 
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