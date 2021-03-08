8 марта в Беларуси проходят уличные акции





8 марта в Международный женский день в Беларуси проходят уличные акции. Они разнообразны — это и пикеты, и цепи солидарности, и чтение книг в электричке, и прогулка женщин в черном с черными крестами на защитных масках.





Кто-то записывает видеообращения-поздравления, кто-то вывешивает плакаты такого же содержания.





Как известно, на сегодняшний день в нашей стране политзаключёнными признаны 38 женщин.



