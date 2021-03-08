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"Правда тела". Быть красивой при 148 кг: как работает бодипозитив

08.03.2021 15:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Правда тела". Быть красивой при 148 кг: как работает бодипозитив

Почему ошибка считать, что "крупных людей никто не хочет"? Как излишний перфекционизм в отношении к своему телу (и любовь к пластике) делают женщин несчастными? И почему бодипозитив - это не только про вес? Объясняют лидер движения "Бодипозитив Россия", амбассадор европейского движения "Bodypositive Catwalk", модель plus-size Ева Росс и врач-психотерапевт, сексолог Амина Назаралиева.

© Sputnik / Сергей Пушкин
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03:00 Что такое бодипозитив (и почему это не только про вес)

04:45 "Я понимаю, что у меня дикая нагрузка на суставы - но я буду это декларативно отрицать"? Бодипозитив с точки зрения психологии

07:40 Стыжение и дискриминация из-за веса. "Женился на плотненькой девушке, а хотел Галатею - она начинала полнеть, как защитная реакция"

11:15 "Людям с лишним весом платят меньше, им приходится перерабатывать"

12:30 Как отношение к весу зависит от культуры в обществе

13:30 "Надувательство с магазинами плюс-сайз": они наживаются на людях нестандартных размеров?

16:00 "Назло всем натяну лосины и короткую маечку". Насколько "шок-контент" вписывается в бодипозитив

19:25 Пластические операции - это анти-бодипозитив? И когда они - злокачественный перфекционизм, который желает женщин несчастными

24:50 Вес и секс. “Большой стереотип, что крупных людей никто не хочет”

27:40 Ожирение - это пандемия. Не должны ли люди с лишним весом сами платить за свое лечение

33:00 "Если ты себя не принял - ты не двинешься дальше?"

35:00 "Может, нам сделать менее доступной еду, которая супер калорийная и в которой мало питательных веществ"

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