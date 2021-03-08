|
В Речице на чердаке дома нашли мумифицированный труп
Источник материала: Хартия'97
В Речице на чердаке дома нашли мумифицированный труп
Проводится работа по установлению личности мужчины.
В Речице на чердаке одного из домов по улице Карла Маркса обнаружен неопознанный труп. Судя по его состоянию, умер мужчина давно.
Сотрудниками милиции проводится работа по установлению личности мужчины, сообщает
Приметы: рост-162 сантиметра, был одет в синие джинсы, кроссовки Nike черного цвета и майку с коротким рукавом с надписями «Adidas» и «Ropa sport» на груди.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проводится работа по установлению личности мужчины.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)