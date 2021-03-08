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В Речице на чердаке дома нашли мумифицированный труп

08.03.2021 15:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Речице на чердаке дома нашли мумифицированный труп

  • 8.03.2021, 15:25
В Речице на чердаке дома нашли мумифицированный труп

Проводится работа по установлению личности мужчины.

В Речице на чердаке одного из домов по улице Карла Маркса обнаружен неопознанный труп. Судя по его состоянию, умер мужчина давно.

Сотрудниками милиции проводится работа по установлению личности мужчины, сообщает Речица Prime.

Приметы: рост-162 сантиметра, был одет в синие джинсы, кроссовки Nike черного цвета и майку с коротким рукавом с надписями «Adidas» и «Ropa sport» на груди.

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Проводится работа по установлению личности мужчины.
 
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