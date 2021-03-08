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Саакашвили: На коррупционных схемах в Украине воруют сейчас $37 миллиардов в год

08.03.2021 15:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Саакашвили: На коррупционных схемах в Украине воруют сейчас $37 миллиардов в год

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  • 8.03.2021, 14:29
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Саакашвили: На коррупционных схемах в Украине воруют сейчас миллиардов в год
Михеил Саакашвили
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Экс-президент Грузии утверждает, что эти цифры взяты не с потолка.

Ежегодно украинская экономика теряет миллиарды долларов, которые могли бы попасть в бюджет страны.

Как передает censor.net, об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал бывший президент Грузии, председатель украинского Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили.

В эфире он показал инфографику, на которой приведены убытки в разных отраслях:

$6 млрд – "скрутка" ПДВ и конвертации;

$6 млрд – зарплаты в конвертах;

$6 млрд – убытки госпредприятий;

$6 млрд – офшоры;

$5 млрд – незаконное использование недр;

$3 млрд – коррупция на таможне;

$3 млрд – госзакупки;

$1 млрд – подакцизные товары;

$250 млн – лесная отрасль;

$500 млн – "спящие" лицензии на добычу недр;

$500 млн – теневая аренда земли.

"Эти цифры взяты не с потолка. Это результат года нашей работы по многим направлениям реформ. Более того, в прямом эфире у Савика Шустера эти цифры подтвердили руководители всех главных финансовых ведомств. Никто наши данные не только не оспаривал, но наоборот говорили, что реальные цифры ещё больше. То есть фактически все признают, что я прав", - написал он в Facebook.

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Экс-президент Грузии утверждает, что эти цифры взяты не с потолка.
 
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