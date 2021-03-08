ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Последствия взрывов боеприпасов в Экваториальной Гвинее попали на видео

08.03.2021 15:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

30 человек погибло при после серии взрывов на военной базе в Экваториальной Гвинее, более 600 получили ранения. Местные жители утверждают, что на территории военной базы Нкоа Нтома было четыре взрыва.

Телеканал TVGE показал десятки разрушенных зданий в районе инцидента. Наряду с базой сильно пострадал квартал в крупнейшем городе Экваториальной Гвинеи Бате. В районе взрыва сорвало крыши зданий, у большинства из них обрушились стены.

Президент страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого в выступлении по национальному телевидению сообщил, что взрывы произошли из-за "халатности в обращении с динамитом".

Он обвинил военных, которые обеспечивали безопасность арсенала, в недостаточной внимательности. Президент также отметил, что причиной взрывов мог стать перекинувшийся на склады огонь, который фермеры развели для уничтожения сорной травы на своих полях, расположенных рядом со складами.

Глава государства также обратился к международному сообществу с призывом оказать помощь Экваториальной Гвинее в связи с крупным ущербом, нанесенным взрывами.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент страны обратился к международному сообществу с призывом оказать помощь в связи с крупным ущербом, нанесенным взрывами. Смотрите на видео, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Речице на чердаке дома нашли мумифицированный труп
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by