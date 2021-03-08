Последствия взрывов боеприпасов в Экваториальной Гвинее попали на видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

30 человек погибло при после серии взрывов на военной базе в Экваториальной Гвинее, более 600 получили ранения. Местные жители утверждают, что на территории военной базы Нкоа Нтома было четыре взрыва.

Телеканал TVGE показал десятки разрушенных зданий в районе инцидента. Наряду с базой сильно пострадал квартал в крупнейшем городе Экваториальной Гвинеи Бате. В районе взрыва сорвало крыши зданий, у большинства из них обрушились стены.

Президент страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого в выступлении по национальному телевидению сообщил, что взрывы произошли из-за "халатности в обращении с динамитом".

Он обвинил военных, которые обеспечивали безопасность арсенала, в недостаточной внимательности. Президент также отметил, что причиной взрывов мог стать перекинувшийся на склады огонь, который фермеры развели для уничтожения сорной травы на своих полях, расположенных рядом со складами.

Глава государства также обратился к международному сообществу с призывом оказать помощь Экваториальной Гвинее в связи с крупным ущербом, нанесенным взрывами.

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