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У Марии Колесниковой истек срок содержания под стражей. Ее отец: «Любимые доченьки!»

08.03.2021 15:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

У Марии Колесниковой истек срок содержания под стражей. Ее отец: «Любимые доченьки!»
Кадр из видео
О возможном продлении срока пока неизвестно.

В пресс-службе Виктора Бабарико TUT.BY сообщили, что адвокат встретится с Марией Колесниковой в СИЗО 9 марта, и тогда станет известно, получила ли она уведомление о продлении срока содержания под стражей и до какого числа.

Напомним, политзаключенная находится в неволе с 8 сентября. То есть уже полгода.

16 сентября следователи предъявили Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет).

12 февраля ее обвинили еще по двум статьям УК — в том числе и в заговоре с целью захвата власти.

Тем временем 8 марта отец Марии, Александр Колесников, обратился к дочкам и всем невероятным белорускам.

— Дорогие, любимые доченьки..., — прозвучало в видеообращении. — Белорусские женщины продемонстрировали всему миру пример мирного протеста против жестокости, несправедливости, нарушения своих прав. Любимые доченьки! В этот день я хочу поздравить вас и в вашем лице всех белорусских женщин с Международным женским днем, пожелать всем крепкого здоровья, терпения и веры в нашу победу над злом.
 
 
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Отец Марии, Александр Колесников, обратился к дочкам и всем невероятным белорускам.
 
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