Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У Марии Колесниковой истек срок содержания под стражей. Ее отец: «Любимые доченьки!» Отец Марии, Александр Колесников, обратился к дочкам и всем невероятным белорускам.

В пресс-службесообщили, что адвокат встретится св СИЗО 9 марта, и тогда станет известно, получила ли она уведомление о продлении срока содержания под стражей и до какого числа.Напомним, политзаключенная находится в неволе с 8 сентября. То есть уже полгода.16 сентября следователи предъявили Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет).12 февраля ее обвинили еще по двум статьям УК — в том числе и в заговоре с целью захвата власти.Тем временем 8 марта отец Марии,, обратился к дочкам и всем невероятным белорускам.— Дорогие, любимые доченьки..., — прозвучало в видеообращении. — Белорусские женщины продемонстрировали всему миру пример мирного протеста против жестокости, несправедливости, нарушения своих прав. Любимые доченьки! В этот день я хочу поздравить вас и в вашем лице всех белорусских женщин с Международным женским днем, пожелать всем крепкого здоровья, терпения и веры в нашу победу над злом.