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У Марии Колесниковой истек срок содержания под стражей. Ее отец: «Любимые доченьки!»
Источник материала: UDF
Кадр из видео
В пресс-службе Виктора Бабарико
Напомним, политзаключенная находится в неволе с 8 сентября. То есть уже полгода.
16 сентября следователи предъявили Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет).
12 февраля ее обвинили еще по двум статьям УК — в том числе и в заговоре с целью захвата власти.
Тем временем 8 марта отец Марии, Александр Колесников, обратился к дочкам и всем невероятным белорускам.
— Дорогие, любимые доченьки..., — прозвучало в видеообращении. — Белорусские женщины продемонстрировали всему миру пример мирного протеста против жестокости, несправедливости, нарушения своих прав. Любимые доченьки! В этот день я хочу поздравить вас и в вашем лице всех белорусских женщин с Международным женским днем, пожелать всем крепкого здоровья, терпения и веры в нашу победу над злом.
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Отец Марии, Александр Колесников, обратился к дочкам и всем невероятным белорускам.
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