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Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press www.globallookpress.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Советник Путина призвал прекратить поддержку Лукашенко: Он хочет жить за счет России Богдан Безпалько призвал российские власти отказаться поддерживать белорусский режим.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте Россиисчитает, что таким образом Александр Лукашенко продемонстрировал нежелание идти Москве на уступки. Об этом он рассказал в интервью журналистам.Безпалько пояснил, что интеграция является угрозой личной власти Лукашенко, поэтому он, по сути, – открыто от неё отказался. Однако Батька не может говорить за всю свою страну, поэтому стоит провести референдумы как в Беларуси, так и в России, чтобы узнать мнение граждан об этом процессе.Кроме того, Богдан Безпалько призвал российские власти отказаться поддерживать белорусский режим, покаи его окружение не начнут выполнять свои обещания. А словам и договорам с Лукашенко верить не стоит: по мнению эксперта, для него это просто бумажки и риторика, которую он может сменить в любой момент. Безпалько уверен, что на самом деле Лукашенко «хочет жить за счёт России», получая от неё деньги и ресурсы, но сохраняя при этом личную и государственную независимость.Говоря о перспективах отношений России и Беларуси, специалист предположил, что Москва и дальше будет настаивать на интеграции, но уже менее сдержанно, чем раньше. Он также заявил, что протесты в Беларуси, скорее всего, будут лишь усиливаться.