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Невероятное поздравление Ольги Хижинковой: «Лишенным свободы, но не воли»

08.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Мисс Беларусь 2008, которая в Беларуси испытала на себе репрессивный каток властей в полной мере, опубликовала трогательное видеопоздравление под песню «Кометы».

Невероятное поздравление Ольги Хижинковой: «Лишенным свободы, но не воли»

«Сегодняшний праздник я посвящаю смелым женщинам Беларуси, лишенных свободы, но не воли», – написала Ольга Хижинкова.

Мы, в свою очередь, публикуем полный текст песни.

Тот, кто погас

Будет ярче светить, чем кометы

Пролетающие над планетой

Из пустоты

Без твоей красоты не родится

Юности вольная птица

Лети над землёй

Словно орёл, словно орёл

Цвети над землёй

Словно огонь, словно огонь

Тот, кто терял

Будет снова любить

За рассветом близится вечное лето

Ночь до зари

 
 
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Мисс Беларусь 2008, которая в Беларуси испытала на себе репрессивный каток властей в полной мере, опубликовала трогательное видеопоздравление под песню «Кометы».
 
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