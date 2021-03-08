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Процент дня. Сколько женщин в Беларуси заключены под стражу. Спойлер – антирекорд

08.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Maps&data наглядно показывает, какой процент женщин среди заключенных в Европе.

Процент дня. Сколько женщин в Беларуси заключены под стражу. Спойлер – антирекорд

  1. Беларусь – 10,8% от всех заключенных
  2. Андорра – 8,9%
  3. Латвия – 8,6%
  4. Финляндия – 8,3%
  5. 5. Россия, Чехия – 8,2%
 
 
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Maps&data наглядно показывает, какой процент женщин среди заключенных в Европе.
 
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