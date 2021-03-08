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Процент дня. Сколько женщин в Беларуси заключены под стражу. Спойлер – антирекорд
08.03.2021 —
Разное
|
Салiдарнасць
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Источник материала:
Салiдарнасць
Maps&data
наглядно показывает, какой процент женщин среди заключенных в Европе.
Беларусь – 10,8% от всех заключенных
Андорра – 8,9%
Латвия – 8,6%
Финляндия – 8,3%
5. Россия, Чехия – 8,2%
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Процент дня. Сколько женщин в Беларуси заключены под стражу. Спойлер – антирекорд
Maps&data наглядно показывает, какой процент женщин среди заключенных в Европе.
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