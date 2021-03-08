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Снег и цветы. Фоторепортаж о праздничном настроении в холодном городе

08.03.2021 16:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Кто-то скажет, современные девушки живут в мире мечты тех, кто более ста лет боролся за право просто быть хозяйкой своей судьбы. А кто-то ставит перед собой задачу добиться новых мечтаний. С другой стороны, Восьмое марта — не только про нью-йоркских текстильщиц, Клару Цеткин, эмансипацию и борьбу за право на голос, образование и неприкосновенность. Со временем праздник трансформировался в просто красивый выходной, наполненный цветами и подарками для женщин. Что есть 8 Марта для вас — делитесь в комментариях к нашему фоторепортажу.

Снег и цветы. Фоторепортаж о праздничном настроении в холодном городе
Снег и цветы. Фоторепортаж о праздничном настроении в холодном городе
Снег и цветы. Фоторепортаж о праздничном настроении в холодном городе







Снег и цветы. Фоторепортаж о праздничном настроении в холодном городе








Снег и цветы. Фоторепортаж о праздничном настроении в холодном городе







Снег и цветы. Фоторепортаж о праздничном настроении в холодном городе





 
 
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Кто-то скажет, современные девушки живут в мире мечты тех, кто более ста лет боролся за право просто быть хозяйкой своей судьбы. А кто-то ставит перед собой задачу...
 
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