Парламент Финляндии одобрил закрытие ресторанов и баров в 15 регионах из-за COVID-19

Источник материала: ОНТ

Парламент Финляндии одобрил закрытие баров и ресторанов практически по всей стране. Причиной стало ухудшение ситуации с COVID-19. Об этом 8 марта информирует портал Yle.

Бары, кафе, рестораны и ночные клубы будут закрыты в 15 регионах сроком на три недели. Еду можно будет продавать только навынос. Соответствующий закон будет подписан президентом республики Сауни Ниинисте вечером 8 марта.

Запрет не был введен в Северной Карелии, Северном Саво, центральной Похьянмаа и Кайнуу.

Власти Финляндии с 8 марта объявили в стране жесткие карантинные меры. Ученики средних и старших школ переводятся на дистанционное обучение, для детей старше 12 лет и взрослых были отменены досуговые занятия, работодателям рекомендуют переводить сотрудников на удаленную работу.

Фото: REUTERS/Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

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