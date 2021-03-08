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Меган Маркл намекнула на расизм в королевской семье
Источник материала: ОНТ
Меган Маркл намекнула на расизм в королевской семье Великобритании. В беседе с телеведущей Опрой Уинфри герцогиня вспомнила, что во время ее первой беременности некоторые представители династии проявляли беспокойство по поводу цвета кожи будущего ребенка. Двухчасовое интервью
Маркл призналась, что ее шокировало заявление представителей монаршей семьи о том, что ее ребенок не будет принцем.
По словам Меган, после рождения Арчи велись обсуждения, насколько темным окажется цвет кожи мальчика.
При этом супруга принца Гарри отказалась отвечать на вопрос, кто именно был инициатором подобных разговоров.
Фото: Harpo Productions / Joe Pugliese
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Меган Маркл намекнула на расизм в королевской семье Великобритании. В беседе с телеведущей Опрой Уинфри герцогиня вспомнила, что во время ее первой беременности...
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