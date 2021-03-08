ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Меган Маркл намекнула на расизм в королевской семье

08.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Меган Маркл намекнула на расизм в королевской семье

Меган Маркл намекнула на расизм в королевской семье Великобритании. В беседе с телеведущей Опрой Уинфри герцогиня вспомнила, что во время ее первой беременности некоторые представители династии проявляли беспокойство по поводу цвета кожи будущего ребенка. Двухчасовое интервью было опубликовано каналом CBS.

Маркл призналась, что ее шокировало заявление представителей монаршей семьи о том, что ее ребенок не будет принцем.

По словам Меган, после рождения Арчи велись обсуждения, насколько темным окажется цвет кожи мальчика.

При этом супруга принца Гарри отказалась отвечать на вопрос, кто именно был инициатором подобных разговоров.

Фото: Harpo Productions / Joe Pugliese

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Меган Маркл намекнула на расизм в королевской семье Великобритании. В беседе с телеведущей Опрой Уинфри герцогиня вспомнила, что во время ее первой беременности...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Нас ждет подземный Чернобыль»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by