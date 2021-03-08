Первый энергоблок БелАЭС возобновил работу после планового отключения от сети

Источник материала: ОНТ

Первый энергоблок БелАЭС был включен в сеть ночью 8 марта после проведения на нем запланированных работ. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Министерство энергетики Беларуси.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время идет повышение уровня мощности реакторной установки.

В сообщении также отмечается, что испытания систем и оборудования, а также регламентные работы на первом энергоблоке будут продолжены. При этом в данный момент из 394 запланированных испытаний данного этапа успешно завершены 259.

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