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Первый энергоблок БелАЭС возобновил работу после планового отключения от сети
Источник материала: ОНТ
Первый энергоблок БелАЭС был включен в сеть ночью 8 марта после проведения на нем запланированных работ. Об этом в своем Telegram-канале
Как отмечается в сообщении, в настоящее время идет повышение уровня мощности реакторной установки.
В сообщении также отмечается, что испытания систем и оборудования, а также регламентные работы на первом энергоблоке будут продолжены. При этом в данный момент из 394 запланированных испытаний данного этапа успешно завершены 259.
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Первый энергоблок БелАЭС был включен в сеть ночью 8 марта после проведения на нем запланированных работ. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Министерство...
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