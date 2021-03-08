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Крокодил целиком съел восьмилетнего мальчика в Индонезии

08.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Крокодил целиком съел восьмилетнего мальчика в Индонезии

В Индонезии из желудка крокодила достали восьмилетнего мальчика, которого рептилия проглотила целиком. Несмотря на то, что на теле ребенка отсутствовали видимые повреждения, мальчик не выжил. Об этом сообщает издание the Sun.

Трагический инцидент произошел, когда мальчик вместе со своим отцом рыбачили на реке Темпакул. Шестиметровая рептилия напала на ребенка в тот момент, когда его отец отошел от берега.

Увидев, как рептилия целиком проглотила его ребенка, мужчина погнался за нею и даже успел нанести ей удар, однако крокодил все же сумел уплыть. Поймать его удалось только на следующий день, 4 марта. Из желудка рептилии вырезали тело мальчика, который к тому моменту уже был мертв.

Фото: pixabay.com

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В Индонезии из желудка крокодила достали восьмилетнего мальчика, которого рептилия проглотила целиком. Несмотря на то, что на теле ребенка отсутствовали видимые...
 
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