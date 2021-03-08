Цены на нефть выросли до $71

Источник материала: ОНТ

Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent выросла до $71,2 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже.

В последний раз стоимость нефти находилась на отметке выше $71 в январе 2020 года.

При этом по состоянию на 13 часов 50 минут по минскому времени цена нефти марки Brent сократилась до $69,33 за баррель. Стоимость нефти марки WTI также скорректировалась до $66,07 за баррель.

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