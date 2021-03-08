У Марии Колесниковой истек срок содержания под стражей









6 января стало известно, что следствие продлило Марии Колесниковой меру заключения в виде содержания под стражей на два месяца и она остается в СИЗО до 8 марта.





Однако по состоянию на 8 марта неизвестно как о возможном продлении этого срока, так и о выходе Марии на свободу.





TUT.BY сообщили, что адвокат встретится с Марией в СИЗО только завтра, 9 марта, и тогда станет известно, получила ли она уведомление о продлении срока содержания под стражей и до какого числа. В пресс-службе Виктора Бабарикосообщили, что адвокат встретится с Марией в СИЗО только завтра, 9 марта, и тогда станет известно, получила ли она уведомление о продлении срока содержания под стражей и до какого числа.





Напомним, Марию Колесникову задержали 8 сентября в Минске и пытались вывезти из страны. Она порвала свой паспорт и отказалась покидать Беларусь. Колесникову задержали и поместили в СИЗО № 1 Минска как подозреваемую по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса. 12 сентября Колесникову перевели в тюрьму в Жодино, а в начале января — в СИЗО на Володарского в Минске.





16 сентября следователи предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет).





12 февраля Колесникову обвинили еще по двум статьям УК — в том числе и в заговоре с целью захвата власти.

Добавим, что Марию могут держать в СИЗО до 18 месяцев с момента задержания из-за тяжести обвинения.