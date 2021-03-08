Источник материала: Хартия'97

«Нас ждет подземный Чернобыль» 8.03.2021, 16:10

В Курганской области выступают против урановых разработок.

В курганском селе Труд и Знание в последнее время кипят нешуточные страсти, говорят местные жители. Поблизости собираются добывать уран. И эти планы встревожили население всей Курганской области, ведь воду из реки Тобол, протекающей неподалеку от будущего уранового месторождения, пьют во всем регионе, передает «Настоящее время» .

Противники добычи радиоактивного металла – среди них местные сторонники Навального и КПРФ – протестуют, пишут статьи и посты в социальных сетях. В ответ их обвиняют в клевете и терроризме. Но от добычи урана на месторождении с названием "Добровольное" никто отказываться не собирается.

За Уральскими горами на территории Курганской области сосредоточено порядка шестой части всех российских запасов урана, редкого радиоактивного металла, применяемого в качестве топлива в ядерных реакторах. Однако эта природная особенность пугает жителей региона. Они считают соседство с урановыми месторождениями опасным для себя и своих детей. Но вместо аргументированных объяснений получают от власти угрозы и обвинения в экстремизме.





Индустриальный скачок в Курганской области случился в годы войны, когда с запада страны эвакуировали десятки заводов и фабрик. Но, как и многие отечественные предприятия в последние десятилетия, сейчас они переживают не самые простые времена. Зато активно осуществляется разведка и разработка урановых месторождений, что обеспечивает внушительный прирост цифр в общих показателях экономики региона.

Соглашение между правительством Курганской области и уранодобывающей компанией "Далур" о запуске месторождения "Добровольное" уже подписано. На его месте уже полным ходом идут подготовительные работы.





"Нас ждет просто кошмар! Нас ждет подземный Чернобыль. Да не один, а десять. Простыми расчетами я подсчитал, что под землей останется около двух тысяч тонн растворенных в воде ионов уранила. Почему об этом никто не задумывается? Мы в информационной блокаде. Ни одна газета не печатает ни одну статью – ни мою, ни моих товарищей. Ни телевидение, никто", – возмущен житель поселка Звериноголовское Николай Афанасьев. Он бывший учитель химии и биологии, и к его мнению прислушиваются жители села, организовавшие что-то вроде оперативного штаба в местной библиотеке.

О возможных негативных последствиях урановых разработок в региональных СМИ почти ничего не говорят, хотя на территории области уже довольно долго ведется добыча урана, а медики заявляют о росте количества онкологических заболеваний.

В Курганской области сейчас два действующих месторождения урана — Далматовское и Хохловское, на которых работает дочка "Росатома", компания "Далур". Ежегодно извлекается более полутысячи тонн урана.

Сегодня крупное месторождение урана "Добровольное" выглядит как открытое поле и несколько трубок, торчащих из-под земли. Руду собираются извлекать на поверхность методом подземного выщелачивания, то есть закачивая на полкилометра вглубь серную кислоту. Через трубки-скважины, которых здесь вскоре появятся тысячи, растворенную руду будут поднимать на поверхность.

"Посредством этой скважины руда выходит на поверхность, где через систему трубопроводов передается на перерабатывающую установку, и там на ионно-обменных смолах происходит осаждение всех полезных компонентов", – поясняет заместитель главного геолога АО "Далур" Анатолий Ладейщиков.





"Полезные компоненты" – это и есть тот самый уран, который в дальнейшем будут использовать в атомной промышленности. "Во всем мире признано, что подземный способ выщелачивания скважинным методом наиболее, во-первых, экономичный, а во-вторых, наиболее экологичный способ добычи", – считает Анатолий.

Он уверяет, что процесс добычи урана будет абсолютно безопасным для окружающей среды. По его словам, в скважинах стоят специальные фильтры, а между подземными слоями нет контакта. Это значит, что у радиоактивных веществ нет никаких шансов попасть в почву, в воду и далее в реку Тобол, протекающую рядом с месторождением и питающую своими водами всю Курганскую область.

Компания "Далур" уже не раз устраивала для местных жителей что-то вроде экскурсий на свои объекты, пытаясь показать и доказать, что добыча урана – совершенно безопасный процесс. Но они упорно не желают в это верить.

"На каждом месторождении останется по 2-2.5 тысячи тонн растворенного урана, поднимать который экономически не выгодно. То есть уже слабая концентрация. И это уже ядерные отходы. Об этом никто не говорит. Это три бомбы будет здесь постоянные", – убежден президент Фонда общественного контроля за состоянием окружающей среды Сергей Еремин.





Несмотря на то что добыча урана на Добровольном еще не началась, возле скважин уже обнаружены радиоактивные вещества.

В компании "Далур" утечки радиации отрицают, утверждая, что специалисты постоянно следят за скважинами. "Они не могут ничего гарантировать. То есть будущее населения, будущее наших детей под вопросом. И никакой безопасности они дать не могут", – комментирует ситуацию житель села Звериноголовское Андрей Шулятьев.

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