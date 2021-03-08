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Названы четыре лучших зеленых смузи для снижения высокого давления
Источник материала: Хартия'97
Названы четыре лучших зеленых смузи для снижения высокого давления
Эти соки богаты витаминами и антиоксидантами.
Гипертония, также известная как высокое кровяное давление, — это заболевание, которое возникает, когда артерии, регулирующие приток крови к телу, сужаются или забиваются. Из-за этого сердцу приходится усерднее работать, чтобы перекачивать кровь через меньшие пространства, и это вызывает повышение кровяного давления. Поэтому очень важно лечить высокое кровяное давление, пишет
Это нарушение также известно как «тихий убийца», потому что оно протекает почти бессимптомно, и многие люди не знают, что у них оно есть, поэтому они ничего не делают, чтобы его контролировать. Это подвергает их более высокому риску серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечный приступ и инсульт.
Когда человеку ставят диагноз «высокое кровяное давление», ему необходимо изменить свои привычки, чтобы это не сказалось отрицательно на качестве его жизни.
Это заболевание может вызвать четыре основные проблемы:
- Повреждение почек
- Нарушения в работе сердца
- Затвердение артерий
Проблемы со зрением
Чтобы снизить риск высокого кровяного давления, его необходимо контролировать с помощью соответствующих медикаментов. Но вы также можете избавиться от высокого кровяного давления с помощью питания, употребляя полезные зеленые соки, которые обладают свойствами, которые могут выводить токсины из организма, регулировать кровоток и предотвращать проблемы с почками.
Если у вас проблемы с высоким кровяным давлением и вы беспокоитесь о риске для здоровья, не откладывайте — попробуйте следующие 5 рецептов зеленых соков, которые помогут вам контролировать и лечить артериальное давление, одновременно очищая почки.
Смузи из помидоров, огурцов и моркови
Ингредиенты
1 огурец
2 моркови
1 помидор
1 горсть петрушки
½ стакана воды
Помидор, огурец и морковь помыть и нарезать кусочками. Затем добавьте их в блендер вместе с петрушкой и половиной стакана воды. Измельчите и смешайте все ингредиенты, чтобы получилась однородная смесь, и выпейте ее свежей. Пейте не реже 3 раз в неделю.
Смузи из ананаса, грейпфрута и шпината
Ингредиенты
1 грейпфрут
2 ломтика ананаса
Горсть листьев шпината
½ стакана воды
Выжмите сок из грейпфрута и смешайте его в блендере с ломтиками ананаса, горсткой шпината и водой. Затем перемешайте в течение нескольких секунд и выпейте. Пейте этот смузи каждый день натощак.
Смузи из шпината и моркови
Ингредиенты
Горсть петрушки
Горсть шпината
5 морковок
2 стебля сельдерея
Немного воды (по желанию)
Вымойте все ингредиенты, затем измельчите их в блендере, чтобы получилась однородная смесь без кусочков. Кроме того, вам может потребоваться добавить немного воды, чтобы смесь хорошо перемешалась. Пейте натощак не менее 3 раз в неделю.
Смузи из киви, шпината и салата
Ингредиенты
1 киви
5 листьев шпината
3 листа салата
1 столовая ложка меда
1 стакан воды
Очистите киви и промойте шпинат и листья салата. Затем смешайте их в блендере со стаканом воды и перемешивайте несколько секунд до однородности. Пейте свежеприготовленным, желательно натощак.
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Эти соки богаты витаминами и антиоксидантами.
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