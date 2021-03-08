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Купаловцы посвятили стихотворение белорусским женщинам
Источник материала: Хартия'97
Купаловцы посвятили стихотворение белорусским женщинам
Актеры поздравили белорусок с наступлением весны.
Специально к Международному женскому дню бывшие актеры Купаловского театра прочитали стихотворение «Выйди», написанное Янкой Купалой в 1912 году, сообщает
Поэт обращался в произведении к персонифицированному образу Отечества:
Встань ты, станица, родная мать!Хватит уж зимнего рабского сна,Хватит тебе уже слезно вздыхать, –Выйди на поле, на сенокосы,Выйди увидеть весну!
Образ весны в поэзии Купалы – это символ освобождения и возрождения, веры и надежды. Поэт был убежден, что Беларусь дождется счастливого и свободного будущего. Чтобы чаяния поэта сбылись, много усилий приложили именно белорусские женщины.
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Актеры поздравили белорусок с наступлением весны.
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