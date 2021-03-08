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Финляндия на три недели объявила локдаун

08.03.2021 16:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Финляндия на три недели объявила локдаун

  • 8.03.2021, 15:36
Финляндия на три недели объявила локдаун
фото из открытых источников

Какие ограничения вводятся?

В Финляндии с 8 марта в большинстве регионов страны начался локдаун, который продлится до 28 марта.

Об этом сообщает Yle.

Старшеклассников и учащихся гимназий и профучилищ перевели на удаленное обучение на три недели.

Парламент утвердил законопроект, в соответствии с которым с сегодняшнего дня на три недели закрываются рестораны в 15 регионах, то есть по всей стране, кроме Северного Саво, Северной Карелии, Кайнуу и Центральной Похьянмаа.

Рестораны имеют право продавать еду на вынос.

Комендантский час вводится не будет. Заведения, оказывающие базовые услуги, такие как магазины, банки или парикмахерские, не закроются.

Правительство заверяет, что через три недели локдауна старшеклассники и учащиеся гимназий и профучилищ вернутся в свои учебные заведения, а рестораны снова откроются с некоторыми ограничениями.

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Какие ограничения вводятся?
 
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