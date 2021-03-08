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Шантажист требует от Бони миллионы рублей за компромат
Источник материала: UDF
Фото: PA Wire/PA Images / ТАСС
Как
«Мне позвонили люди, завладевшие моим старым телефоном, потребовали денег… В моих телефонах нет ничего неприличного, только частная переписка и частные фотографии… Но те миллионы, которые вы просите, фотографии вообще не стоят. Деньги нам с потолка не падают… Люди, очнитесь… Никаких денег, никаких миллионов я платить не стану», — заявила Виктория Боня.
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