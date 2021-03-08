Папа Римский Франциск призвал защищать женщин

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 мар – Sputnik. Вернувшийся из апостольской поездки в Ирак Папа Римский Франциск призвал защищать и уважать женщин.

"Хочу сказать спасибо всем женщинам, особенно женщинам Ирака, смелым женщинам, которые продолжают дарить жизнь, несмотря на насилие и раны. Пусть женщин уважают и защищают", – написал он на своей странице в социальной сети Twitter.

I would like to say a heartfelt thank you to all the women, especially the women of #Iraq , courageous women who continue to give life, in spite of wrongs and hurts. May women be respected and protected! May they be shown respect and provided with opportunities! #ApostolicJourney — Pope Francis (@Pontifex) March 8, 2021

Так в Международный женский день Франциск повторил слова, которые произнес накануне, выступая в иракском городе Каракош, сильно пострадавшем от террористов ИГИЛ.

Папа 8 марта закончил апостольскую поездку в Ирак, в которой он был четыре дня. Перед приездом в Ватикан Франциск заехал в римскую базилику Санта-Мария-Маджоре, где помолился у почитаемой иконы "Salus Populi Romani" ("Спасение народа римского").