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Папа Римский Франциск призвал защищать женщин

08.03.2021 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 мар – Sputnik. Вернувшийся из апостольской поездки в Ирак Папа Римский Франциск призвал защищать и уважать женщин.

"Хочу сказать спасибо всем женщинам, особенно женщинам Ирака, смелым женщинам, которые продолжают дарить жизнь, несмотря на насилие и раны. Пусть женщин уважают и защищают", – написал он на своей странице в социальной сети Twitter.

Так в Международный женский день Франциск повторил слова, которые произнес накануне, выступая в иракском городе Каракош, сильно пострадавшем от террористов ИГИЛ.

Папа 8 марта закончил апостольскую поездку в Ирак, в которой он был четыре дня. Перед приездом в Ватикан Франциск заехал в римскую базилику Санта-Мария-Маджоре, где помолился у почитаемой иконы "Salus Populi Romani" ("Спасение народа римского").

 
Теги: Минск
 
 
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Так в Международный женский день Франциск повторил слова, которые произнес накануне в Ираке.
 
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