Источник материала: UDF



Меган Маркл думала о самоубийстве / фото REUTERS

«Я просто не видела решения. Я сидела по ночам, и думала, что я не понимаю, как это все это происходит. Все это продолжалось только потому, что я дышала», - заявила Меган Маркл.

«Мне было стыдно, и стыдно признаваться Гарри. Но я знала, что если не скажу ему, то правда сделаю это. И это была очень ясная, реальная и пугающая постоянная мысль», - сказала она.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Не видела решения»: Меган Маркл рассказала о желании совершить самоубийство Меган Маркл боялась сказать об этом своему мужу принцу Гарри.

Об этом она рассказала в интервью американской телеведущей, пишетОна также рассказала, что боялась сказать об этом своему мужу принцу Гарри.