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«Не видела решения»: Меган Маркл рассказала о желании совершить самоубийство
Источник материала: UDF
Меган Маркл думала о самоубийстве / фото REUTERS
Об этом она рассказала в интервью американской телеведущей Опре Уинфри, пишет
«Я просто не видела решения. Я сидела по ночам, и думала, что я не понимаю, как это все это происходит. Все это продолжалось только потому, что я дышала», - заявила Меган Маркл.
Она также рассказала, что боялась сказать об этом своему мужу принцу Гарри.
«Мне было стыдно, и стыдно признаваться Гарри. Но я знала, что если не скажу ему, то правда сделаю это. И это была очень ясная, реальная и пугающая постоянная мысль», - сказала она.
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Меган Маркл боялась сказать об этом своему мужу принцу Гарри.
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