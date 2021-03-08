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«Не видела решения»: Меган Маркл рассказала о желании совершить самоубийство

08.03.2021 17:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Не видела решения»: Меган Маркл рассказала о желании совершить самоубийство
Меган Маркл думала о самоубийстве / фото REUTERS
Меган Маркл призналась, что думала о самоубийстве во время жизни в королевской семье.

Об этом она рассказала в интервью американской телеведущей Опре Уинфри, пишет Page Six.

«Я просто не видела решения. Я сидела по ночам, и думала, что я не понимаю, как это все это происходит. Все это продолжалось только потому, что я дышала», - заявила Меган Маркл.


Она также рассказала, что боялась сказать об этом своему мужу принцу Гарри.

«Мне было стыдно, и стыдно признаваться Гарри. Но я знала, что если не скажу ему, то правда сделаю это. И это была очень ясная, реальная и пугающая постоянная мысль», - сказала она.
 
 
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Меган Маркл боялась сказать об этом своему мужу принцу Гарри.
 
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