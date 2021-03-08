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Минское «Динамо» проводит четвертый матч против СКА в Кубке Гагарина. Онлайн

08.03.2021 17:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо» проводит сегодня четвертый матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против питерского СКА.

«Армейцы» выиграли три первых матчах, и теперь минчанам необходимо побеждать в четырех играх подряд. Любая осечка приведет к вылету команды.

«Динамо»: Фурх (Тэйлор); Фальковский — Менелл, Принс — Митчелл — Воронин; Альмквист — Соловьев, Клинкхаммер — Протас — Мосалев; Шинкевич — Знахаренко, Горбунов — Паре — Демков; Алистров — Усов — Когалев; Павлович, Мартынов.

СКА: Самонов (Хелльберг); Хафизуллин — Ожиганов, Ткачев — Кемппайнен — Кетов; Белов — Бенгтссон, Кузьменко — Вей — Бурдасов; Токранов — Антипин, Галимов — Швец-Роговой — Стремвалль; Тимкин — Кукштель — Подколзин; Кирсанов, Марченко.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

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Минское «Динамо» проводит сегодня четвертый матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против питерского СКА.
 
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