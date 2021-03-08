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Водитель «Мерседеса» скончался при столкновении с тягачом возле Шклова

08.03.2021 17:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Шкловском районе днем 7 марта микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в тягач DAF в составе с автоцистерной.

Водитель «Мерседеса» скончался при столкновении с тягачом возле Шклова
Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома

По сообщению областной ГАИ, инцидент произошел вблизи деревни Локути. 36-летний могилевчанин выехал на полосу встречного движения на «Мерседесе» и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении седельным тягачом.

В результате ДТП водитель микроавтобуса скончался на месте, а его 31-летняя пассажирка с травмами госпитализирована.

 
 
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В Шкловском районе днем 7 марта микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в тягач DAF в составе с автоцистерной.
 
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