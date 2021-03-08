Разговорчики в сети: «Главное, чтобы у омоновцев зарплаты не упали»

Источник материала: Салiдарнасць

Средняя зарплата бюджетников в январе упала на 101 рубль по сравнению с декабрем 2020-го — до 1099 рублей. Байнет отреагировал.





Свежую статистику привел Белстат. Это суммы до уплаты налогов, то есть на руки получается меньше, отмечает TUT.BY . При этом также реальные заработки, которые рассчитываются с поправкой на рост цен на товары и услуги, также упали — больше чем на 9 рублей.

Отдельным категориям бюджетников в нынешнюю пятилетку обещают поднять в 1,5-2 раза зарплату. Но повышение зарплаты в бюджетной сфере будет обеспечиваться среди прочего за счет оптимизации структуры и численности работников.

Байнет: «Горька правда»

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«Главное, чтобы у омоновцев и милиции зарплаты не упали. А учителям и врачам ничего страшного. Потерпят еще одну пятилетку».

«Каждый оставшийся будет работать и за того, кого уволили».

«А если учесть повышение цен, то сумма будет еще меньше».

«Горькая правда, что многие чистыми до 1000 не дотягивают».

«В нашем детском саду воспитательница получает 400».

«Какая тысяча!? У простых работников культуры чистыми даже 600 рублей не выходит! Когда уже перестанут считать «среднюю» вместе с начальскими зарплатами, и начнут считать по категориям? Средняя может быть в два раза больше реальной, это неправильно!»

«Фантастические цифры, которых нет почти ни у кого. Белстат, пиши еще».