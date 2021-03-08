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Глава российского региона о засевшей Tesla из РБ: «Электричество — рукой подать, а зарядить не получается» (видео)

08.03.2021 18:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Представители одного из дилеров по продаже электрокаров в Беларуси решились на эксперимент: добраться на Tesla до Мурманска, а следовательно, до Баренцева моря и Северного Ледовитого океана. В Карелии с ней случилась неприятность: машина заглохла рядом с Кемью — аккумулятор разрядился. Пришлось звать местных водителей на помощь, подзаряжать машину и на тросе ее тащить до нормальной заправки с зарядкой.

На случившееся на днях отреагировал глава Кемского района. «Стыдно, конечно. В районе пять электростанций, а электромобиль зарядить негде. Представляю, с какой грустью „тесловоды“ проезжали мимо Подужемской и Путкинской ГЭС. Вот оно — электричество, рукой подать. А аккумуляторы зарядить никак не получается. Либо в Кеми появится электрозаправка, либо разборка электромобилей. Хотелось бы, чтобы первое», — написал в соцсетях Дмитрий Петров.

 
 
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Представители одного из дилеров по продаже электрокаров в Беларуси решились на эксперимент: добраться на Tesla до Мурманска, а следовательно, до Баренцева моря и...
 
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