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Андрей Орловский еще не уходит

08.03.2021 18:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе белорус Андрей Орловский заявил, что в ближайшие годы не собирается завершать профессиональную карьеру.





В феврале на турнире UFC "Vegas 19" 42-летний белорус проиграл англичанину Тому Аспиналлу.

О нет. Если UFC меня не выкинет, я собираюсь драться еще два-три года. Посмотрим. Почему бы и нет? — цитирует Орловского TMZ.
 
 
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Бывший чемпион UFC в тяжелом весе белорус Андрей Орловский заявил, что в ближайшие годы не собирается завершать профессиональную карьеру.
 
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