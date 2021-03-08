|
Андрей Орловский еще не уходит
Источник материала: Партизан
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе белорус Андрей Орловский заявил, что в ближайшие годы не собирается завершать профессиональную карьеру.
В феврале на турнире UFC "Vegas 19" 42-летний белорус проиграл англичанину Тому Аспиналлу.
О нет. Если UFC меня не выкинет, я собираюсь драться еще два-три года. Посмотрим. Почему бы и нет? — цитирует Орловского TMZ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе белорус Андрей Орловский заявил, что в ближайшие годы не собирается завершать профессиональную карьеру.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)