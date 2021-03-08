Андрей Орловский еще не уходит

















В феврале на турнире UFC "Vegas 19" 42-летний белорус проиграл англичанину Тому Аспиналлу.





О нет. Если UFC меня не выкинет, я собираюсь драться еще два-три года. Посмотрим. Почему бы и нет? — цитирует Орловского TMZ.



