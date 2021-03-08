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Ученые обнаружили «пятый слой» Земли

08.03.2021 18:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили «пятый слой» Земли

  • 8.03.2021, 18:24
Ученые обнаружили «пятый слой» Земли

Найдены признаки скрытой структуры внутри планеты.

Ученые обнаружили доказательства существования самого внутреннего ядра Земли, которое отличается по своей структуре от других известных слоев. Об этом пишет Daily Mail (перевод — korrespondent.net).

Изучая данные Международного сейсмологического центра о волнах, которые движутся внутри Земли, геологи Австралийского национального университета заметили изменения в структуре железа во внутреннем ядре, которые предполагают новую "черту", простирающуюся примерно на 650 км от центра Земли.

"Это очень увлекательно - и может означать, что нам придется переписывать учебники!" - заявила по этому поводу ведущий автор исследования Джоан Стивенсон.

Как известно, в данное время в учебниках по геологии утверждают, что Земля имеет четыре слоя: кору, мантию, внешнее ядро и внутреннее ядро. Про пятый слой существовали догадки еще более десяти лет, но обнаружить его до этого времени было невозможно.

По словам Джоан Стивенсон, изменения волн обнаружили незначительные различия в структуре железа, когда они двигались сквозь внутреннее ядро.

Эти изменения могут демонстрировать два отдельных события охлаждения в истории Земли, которые произошли 4,5 миллиарда лет назад.


фото: dailymail

фото: dailymail
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Найдены признаки скрытой структуры внутри планеты.
 
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